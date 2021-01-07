История нападений на Конгресс США

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где проходило совместное заседание двух палат Конгресса США. Жертвами беспорядков стали четыре человека. Как в прошлом сторонники различных политических сил пытались захватить Конгресс — в материале “Ъ”.

24 августа 1814 года британские войска под командованием генерал-майора Роберта Росса оккупировали Вашингтон. Событие произошло в ходе британо-американской войны 1812–1815 годов. Англичане подожгли здания Сената и Палаты представителей, недостроенный Белый дом и ряд других общественных зданий. Сгорела и библиотека Конгресса. По мнению историков, это единственный случай полноценного нападения на Капитолий.

Здание Капитолия США, поврежденное огнем в результате войны 1812 года Фото: William Strickland, George Munger / Library of Congress

1 марта 1954 года четверо членов Националистической партии Пуэрто-Рико, выступающей за свободу страны от контроля со стороны США, ворвались в Конгресс и открыли огонь из автоматов. Пять конгрессменов были ранены.

Зрители наблюдают за арестом членов Националистической партии Пуэрто-Рико возле Капитолия в 1954 году Фото: AP

1 марта 1971 года в знак протеста против войны во Вьетнаме и бомбардировок Лаоса участники радикальной организации Weather Underground взорвали бомбу на первом этаже Капитолия. Жертв не было, пострадало только крыло здания, в котором размещался Сенат.

Устранение последствий взрыва бомбы в Капитолии в 1971 Фото: AP

24 июля 1998 года Рассел Юджин Уэстон-младший, вооруженный револьвером 38-го калибра, ворвался в здание Конгресса и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали двое полицейских. Своим основным мотивом нападавший назвал недоверие федеральному правительству.

Раненный в ходе стрельбы в здании Конгресса в 1998 году Фото: Joe Marquette / AP

29 марта 2016 года 66-летний житель штата Теннеси Ларри Доусон попытался начать стрельбу на входе в Капитолий для посетителей Конгресса. Полицейские оказались быстрее. В результате были ранены сам нападавший и женщина, случайно оказавшаяся рядом. Инцидент был назван «уголовным преступлением протестующего-одиночки».