Еще одно взрывное устройство обнаружили в здании Капитолия

Правоохранительные органы США обезвредили еще одно взрывное устройство в Вашингтоне — бомба была найдена в комплексе Капитолия, куда ранее ворвались протестующие, передает CNN. До этого сообщалось о взрывном устройстве в штаб-квартире республиканцев и подозрительной посылке в штабе демократов.

Что происходит в Вашингтоне. Главное Читать далее

Как отмечает CNN, федеральные и местные правоохранительные органы также проверяют сообщения о возможных самодельных бомбах в нескольких местах в Вашингтоне. Содержимое посылки в штабе демократов пока не установлено, однако люди были эвакуированы.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Позже протестующие ворвались в зал сената, а один занял место спикера. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов. Господин Трамп и избранный президент Джо Байден призвали протестующих разойтись.