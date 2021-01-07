07 января, четверг
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Конгрессменов США вывозят из здания Капитолия на военную базу

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате. Конгрессменов начали вывозить в форт Макнейр, находящийся в нескольких километрах от Капитолия, передает CNN.

Напомним, в ходе утверждения итогов президентских выборов в США в здание Капитолия в Вашингтоне ворвались несогласные с их результатами. Во время протеста пострадало несколько человек. Дональд Трамп и Джозеф Байден призвали протестующих разойтись.


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