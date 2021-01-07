Капитолий освободили от протестующих

Здание Конгресса США в Вашингтоне полностью очищено от демонстрантов, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Как минимум 13 человек были задержаны в ходе протестов у Капитолия, сообщает AP со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти. Он также сообщил об обнаружении как миниум пяти единиц оружия. CNN сообщает о 20 задержанных.

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Как уточняется, полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить протестующих. Полиция надела противогазы. В 18:00 по местному времени (2:00 мск) в Вашингтоне начал действовать комендантский час, люди должны покинуть улицы. Нарушителей будут задерживать.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов.