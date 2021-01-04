Главные новости к утру 4 января

Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 млн. Умерли 1,84 млн. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных (3,2 млн) и на восьмом — по смертям (57 тыс.).

В Сирии террористы напали на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса. Погибли девять человек, четверо ранены.

Нэнси Пелоси переизбрали на пост спикера Палаты представителей США. 80-летняя демократка возглавляла нижнюю палату в 2007–2011 годах и с 2019 года. Госпожу Пелоси поддержали 216 человек, ее соперника, республиканца Кевина Маккарти — 209.

В Москве 4 января стартовала вакцинация от коронавируса для работников банков и органов власти. Мэр Сергей Собянин анонсировал расширение категорий людей, которые могут сделать прививку, накануне. Как Россия боролась с коронавирусом

10 экс-глав Минобороны США призвали военных не вмешиваться в споры по выборам. Они считают, что время ставить под сомнение результаты голосования прошло. Среди подписавших письмо — Джеймс Мэттис и Марк Эспер, которые возглавляли Пентагон во время президентства Дональда Трампа. О работе Трампа в 2020 году