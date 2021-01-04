04 января, понедельник
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Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 млн

В мире коронавирусом заразились 85,06 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших превысило 1,84 млн.

Лидеры по числу заражений коронавирусом в мире:

  • США — 20,6 млн;
  • Индия — 10,3 млн;
  • Бразилия — 7,7 млн;
  • Россия — 3,2 млн;
  • Франция — 2,7 млн.

Также больше 2 млн заражений зарегистрировано в Великобритании, Турции и Италии. Лидерами по числу смертей стали США (351 тыс.), Бразилия (196 тыс.), Индия (149 тыс.), Мексика (127 тыс.) и Италия (75,3 тыс.). Россия занимает восьмое место (57 тыс.).

О том, как медицинская власть стерла политические различия между государствами,— в материале “Ъ” «По законам врачебного времени».

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