Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 млн

В мире коронавирусом заразились 85,06 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших превысило 1,84 млн.

Лидеры по числу заражений коронавирусом в мире:

США — 20,6 млн;

Индия — 10,3 млн;

Бразилия — 7,7 млн;

Россия — 3,2 млн;

Франция — 2,7 млн.

Также больше 2 млн заражений зарегистрировано в Великобритании, Турции и Италии. Лидерами по числу смертей стали США (351 тыс.), Бразилия (196 тыс.), Индия (149 тыс.), Мексика (127 тыс.) и Италия (75,3 тыс.). Россия занимает восьмое место (57 тыс.).

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