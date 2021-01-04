Нэнси Пелоси переизбрали на пост спикера Палаты представителей США

Нэнси Пелоси снова стала спикером Палаты представителей Конгресса США. 80-летняя демократка возглавляла нижнюю палату в 2007–2011 годах и с 2019 года.

Вторым кандидатом на пост был 55-летний республиканец Кевин Маккарти. Госпожу Пелоси поддержали 216 человек, господина Маккарти — 209. Некоторые демократы выражали недовольство тем, сколько Нэнси Пелоси возглавляет Палату представителей, передает The Associated Press.

Ранее госпожа Пелоси заявляла, что в последний раз идет на должность спикера Палаты представителей. Она впервые вошла в Конгресс в 1987 году. С 2003 года она возглавляет демократов в Палате представителей. На выборах 2020 года Демократическая партия потеряла часть мандатов в Палате представителей, но сохранила за собой большинство.