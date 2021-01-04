Экс-главы Минобороны США призвали военных не вмешиваться в споры по выборам

Все 10 ныне живущих бывших министров обороны считают, что время ставить под сомнение результаты выборов прошло. Они призвали вооруженные силы не вмешиваться в споры по этому вопросу и способствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену. Среди подписавших письмо — Джеймс Мэттис и Марк Эспер, которые возглавляли Пентагон во время президентства Дональда Трампа.

«Наши выборы состоялись. Проведены пересчеты и проверки. Соответствующие жалобы рассмотрели суды. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время ставить под сомнение результаты прошло»,— говорится в открытом обращении бывших министров, размещенном на The Washington Post.

Авторы письма считают, что вовлечение военных в споры по выборам приведет в «опасную, противозаконную и неконституционную территорию». Они утверждают, что гражданские и военные, которые отдают такие приказы или осуществляют их, могут понести уголовную ответственность. Экс-министры призвали Пентагон обеспечить «успешную передачу власти» новой команде и воздержаться от политических действий.

В конце 2020 года господин Байден заявил, что Минобороны препятствует передаче власти будущей администрации. Пентагон это отрицает.

3 ноября в США прошли выборы. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».