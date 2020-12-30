Подбитый сорок пятый

Одной из наиболее ярких и драматичных историй 2020 года стали взлет и падение 45-го президента США Дональда Трампа, первого за долгое время главы Белого дома, пробывшего на своем посту лишь один, а не два срока. Под его руководством страна начала год на подъеме, с отличными экономическими показателями и стабильной ситуацией, а закончила в условиях коронавирусной катастрофы, изрядно просевшей экономики, масштабных протестов и громкого скандала после выборов.

«Американское приключение только начинается!» — с таким воодушевленным воззванием президент США Дональд Трамп обращается к нации во время ежегодного президентского выступления «О положении страны». На дворе 4 февраля 2020 года. Дональд Трамп выступает в зале Палаты представителей в Конгрессе — в том самом зале, где чуть более месяца назад ему объявили импичмент. Он уверен: однопартийцы в Сенате оправдают его уже на следующий день, и он снова победитель. Именно в таком качестве он и обращается к нации.

«Три года назад мы начали великое возвращение Америки. Сегодня я стою перед вами, чтобы поделиться великолепными результатами. Число рабочих мест увеличивается, доходы растут, бедность и преступность снижаются, уверенность в завтрашнем дне растет. Наша страна процветает, ее снова уважают. Враги Америки бегут, ее достояние растет, а ее будущее ослепительно ярко»,— говорит президент. Он обещает по-отечески прикрыть своей заботливой дланью всех патриотов Америки: и бедняков, и рабочих, и солдат. Лидер нации рапортует: число нелегалов снижается, мощь армии укрепляется, стена на границе с Мексикой строится, а социализму дается решительный отпор.

«Наша нация — наш холст, наша страна — наш шедевр. Мы смотрим в завтрашний день и видим бесконечные рубежи, ждущие своего исследователя. Наши лучшие открытия еще не известны. Наши самые захватывающие истории еще не рассказаны.

Наши величайшие путешествия еще не совершены. Американская эпоха, американский эпос, американское приключение — все это только начинается. Наш дух еще молод, солнце только встает, а божья благодать все еще снисходит. Мои дорогие американцы, лучшее еще впереди! Спасибо! Боже, храни вас, и Боже, храни Америку!» — завершает речь президент. Затем лидер демократов, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на глазах миллионов людей порвет свой экземпляр речи президента, но политических очков ей это не добавит.

Страна и вправду процветает: безработица на самом низком за полвека уровне, биржевые индексы демонстрируют рекорд за рекордом, а уровень удовлетворенности общей ситуацией переваливает за 40%: наивысший уровень с 2005 года. Тогда Америка еще толком ничего не знает о новой появившейся в Китае болезни. Имя Джорджа Флойда также никто не слышал.

Демократы к тому времени разобщены: в их стане идет битва между идеологически умеренными партийными функционерами (лидером которых считается Джо Байден) и новым радикальным крылом, добивавшимся ни много ни мало социалистических преобразований: всеобщей медстраховки, бесплатного высшего образования и повышения налогов на богатых. Его лидер — Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт и ветеран социалистического движения США. На победу претендует и миллиардер Майкл Блумберг. Но в сложившейся ситуации опросы все чаще предсказывают победу Дональду Трампу.

Тем временем жизнь идет своим чередом: к концу февраля игнорировать коронавирус становится невозможно — болезнь распространяется по миру все стремительнее.

На первой посвященной ситуации пресс-конференции господин Трамп заверяет соотечественников: в стране всего 60 зараженных, смертей нет, ситуация под контролем — и призывает их почаще мыть руки, а игроков на фондовых рынках просит сохранять спокойствие. «Угроза американскому народу остается на низком уровне. У нас лучшие эксперты на свете»,— резюмирует Дональд Трамп. И ссылается на исследования Университета Джонса Хопкинса, из которых следует: из всех стран мира именно США лучше всего готовы к глобальной эпидемии.

Но в марте ситуация начинает стремительно ухудшаться. К середине месяца несколько десятков человек погибают, эпидемия медленно, но верно распространяется по стране, ВОЗ объявляет ее пандемией. Дональд Трамп закрывает въезд в США путешественникам из Европы и принимает судьбоносное решение: на федеральном уровне обязательных мер не объявлено, лишь рекомендации. Решения в каждом конкретном случае отданы на откуп штатам. На дебатах демократов эпидемия становится важнейшей темой — во внутрипартийной гонке между тем фактически побеждает Джо Байден.

К концу марта и в начале апреля умирают уже несколько тысяч человек, тяжесть ситуации признает и глава государства. Он произносит свое знаменитое «Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ», объявляя самые тяжелые недели битвы с коронавирусом. Конгресс между тем одобряет первый пакет помощи экономике, включающий в том числе выплаты по $1,2 тыс. каждому американцу.

Тогда же оформляется «культурно-болезненный» раскол общества: если демократы показательно носят маски, протирают руки антисептиком и призывают спасать жизни людей, республиканцы маски игнорируют и требуют спасать экономику.

Эпидемия бушует вовсю: на улицах Нью-Йорка появляются передвижные морги, по воде к городу подходит медицинский корабль ВМС США USNS Comfort. К концу месяца умерших уже 50 тыс. человек, но более десяти наименее пострадавших штатов — в частности, Техас, Джорджия и Оклахома — возвращаются к привычной жизни, разрешив открытие баров и салонов красоты. Губернаторы полагают, что зараза останется в крупных городских центрах на восточном и западном побережьях (вроде штатов Нью-Йорк и Калифорния) и их она не затронет. Дональд Трамп не препятствует: он опасается экономического спада, от которого напрямую зависит его политическая карьера. Медики призывают не торопиться с открытием, но господин Трамп их не слушает.

В конце мая на страну обрушивается новая напасть: в городе Миннеаполис полицейский, задерживая афроамериканца Джорджа Флойда, слишком долго стоит коленом на его шее — мужчина погибает. В городе вспыхивают протесты и погромы, усугубляющие и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. Дональд Трамп непримирим: он критикует местные власти за бездействие, требует, чтобы погромщики были наказаны, и угрожает вводом сил Национальной гвардии США. Погромы идут во многих крупных городах.

В это время на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации Дональд Трамп формирует новый предвыборный курс, заключенный в двух словах-символах: «закон и порядок». Он однозначно выступает на стороне полиции и клеймит бунтовщиков.

В начале июня происходит один из самых примечательных эпизодов: полицейские разгоняют слезоточивым газом толпу неподалеку от Белого дома, чтобы Дональд Трамп смог сфотографироваться с Библией в руках в одной из местных церквей: демократическая пресса громит его за бесчувственность.

К июлю коронавирус одерживает решающую победу в битве за США: открывшиеся было «мало пострадавшие от коронавируса» штаты сталкиваются с взрывным ростом заболеваемости. Люди игнорируют рекомендации, ходят на пляжи, в парки, кафе и бары. Власти экстренно пытаются вернуть ограничительные меры, но ситуацию уже не спасти — число ежедневно инфицированных переваливает за 50 тыс., больницы переполнены, средств защиты часто не хватает, как и тестов на коронавирус. Никуда не уходят и бунты: в Сиэтле полицейские зачищают CHAZ — де-факто санкционированную местными властями «автономную зону» в одном из кварталов города.

К августу из-за ограничительных мер ситуация с COVID-19 временно стабилизируется: число ежедневных инфицирований падает меньше 50 тыс. Проходят съезды Республиканской и Демократической партий: в президенты выдвигают Дональда Трампа и Джо Байдена соответственно. Опросы после месяцев эпидемии, погромов и экономических неурядиц предсказывают победу господина Байдена, и господин Трамп высказывает предложение перенести выборы из-за утвержденной во многих штатах процедуры почтового голосования. Он бездоказательно называет их нечестными — с тех пор тезис об этом (без конкретных доказательств) будет взят на вооружение и активно применяться вплоть до конца года.

Политическая борьба обостряется, начинаются дебаты кандидатов на главный в стране пост. Воспользовавшись смертью крайне популярной в молодежных либеральных кругах судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, Дональд Трамп выдвигает на этот пост своего ставленника — консерватора Эми Кони Барретт. В начале октября коронавирусом заражается сам Дональд Трамп и за несколько дней излечивается с помощью «коктейля из лекарств», в том числе препарата, основанного на антителах. Наконец, 3 ноября в стране — в условиях бушующей эпидемии — проходят выборы.

Во время голосования случается «красный мираж»: так как республиканцы скептически относятся к вирусу и идут на участки лично, а не массово голосуют по почте, как их оппоненты, поначалу кажется, что побеждает именно Дональд Трамп, однако затем при подсчете фиксируется преимущество Джо Байдена.

Сам Дональд Трамп и его соратники с результатом не согласны: в суды поданы десятки исков. Но во время заседаний представители Дональда Трампа под присягой отказываются говорить о мошенничестве или махинациях, доказательств также не предъявляют. Основной аргумент истцов: голосование по почте не демократично и не обеспечивает прозрачности, результаты нужно отменить.

Основной аргумент суда: штаты сами решают, как им голосовать, и оспаривать процедуру нужно не тогда, когда ваш кандидат проиграл, а когда она была принята. Кроме того, отмена голосов по почте аннулирует миллионы голосов обычных американцев. Для такого исключительного и беспрецедентного шага требуются серьезные доказательства допущенных нарушений, но соратники Дональда Трампа не предъявляют практически никаких. Иски «сыпятся» один за другим. Наконец, 14 декабря выборщики провозглашают волю народа: 46-м президентом США становится Джо Байден.

Дональд Трамп, начав с большими шансами на второй срок, закончил его проигравшей «хромой уткой» со страшной эпидемией (в день в США заболевает по 200–250 тыс. человек, умирает по 3–3,5 тыс.) и значительно просевшей экономикой (МВФ прогнозирует снижение ВВП страны на 4,6% по итогам года).

Уходящий глава Белого дома, однако, сохранил за собой мощное политическое движение: к 2020 году Республиканская партия прочно сплотилась вокруг него, и многие избиратели-республиканцы верят, что на выборах победил именно он, несмотря на отсутствие доказательств широкомасштабных подтасовок и мошенничества.

Республиканские политики также зависят от его поддержки: одним сообщением в Twitter он может закончить их политическую карьеру. Как бы то ни было, но 2020 год уходит, за ним уходит и Дональд Трамп — по крайней мере, с президентского поста, но не из американской политики. А от Белого дома до отеля Дональда Трампа в Вашингтоне, как известно, всего 13 минут ходьбы.

Алексей Наумов