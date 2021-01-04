Число жертв атаки на автобусы в Сирии выросло до девяти

Власти провинции Хама подтвердили информацию о нападении террористов на автобусы в Сирии. Губернатор Мохаммад Криштати сообщил, что боевики атаковали колонну бензовозов и три рейсовых автобуса. Погибли девять человек, четверо ранены.

«Произошло нападение на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса»,— сказал господин Криштати, его слова приводит государственная телерадиокомпания ORTAS. По словам губернатора, при нападении использовалось стрелковое оружие.

Ранее о теракте сообщил источник сирийской Al-Watan. По данным издания, при нападении на автобус погибли шесть человек. Атака произошла в районе города Саламия на западе Сирии (провинция Хама).

30 декабря террористы напали на автобус на главном шоссе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 28 человек погибли. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ). 2 января на рынке в городе Рас-эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасака взорвался заминированный автомобиль. Погибли четыре человека.