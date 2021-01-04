В Москве стартовала вакцинация от коронавируса для работников банков и органов власти

В Москве с 4 января получить вакцину от коронавируса могут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений всех уровней. Об этом накануне сообщил мэр Сергей Собянин.

По данным на 2 января, в России привили от COVID-19 800 тыс. человек. Господин Собянин 1 января сообщал, что в столице привито 100 тыс. человек.

В России зарегистрировано две вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Вакцинация в Москве стартовала с 5 декабря, во всех регионах — 15 декабря.

В Москве зарегистрировано 824 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 11,4 тыс. человек, выздоровели 645 тыс. В России число зараженных достигло 3,2 млн. Умерли 58,5 тыс., выздоровели 2,6 млн.

О борьбе с коронавирусом в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».