В Карачаево-Черкесии 31 декабря будет выходным

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем.

«Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах»,— написал господин Темрезов в Instagram.

Как пояснили в администрации КЧР, указ о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, касается госслужащих, лиц, замещающих государственные должности в республике, а также работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов КЧР.

Ранее 31 декабря выходным сделали власти Ставропольского края, Псковской области, Крыма, Кировской области. В Томской области 31 декабря будут отдыхать работники обладминистрации.

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о выходном 31 декабря (предполагается, что на этот день будут переносить другой выходной). В «Единой России» инициативу назвали избыточной. В Кремле заявили, что 31 декабря является рабочим днем, и здесь нет повода для дискуссии.

Напомним, новогодние каникулы в 2020 году сократятся на два дня. В отличие от прошлого года, 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) — рабочие дни. Выходные — с 1 по 8 января.

Александра Ларинцева, Пятигорск