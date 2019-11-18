Глава Томской области сделал 31 декабря выходным днем для работников правительства

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день работников областной администрации с 31 на 28 декабря, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение было подписано сегодня.

«Принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику»,— сказал губернатор. Он порекомендовал исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления предусмотреть такой же порядок организации рабочего времени.

Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, а новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января.

Юлия Сасевич, Новосибирск