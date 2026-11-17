СКР предъявил обвинение задержанной по подозрению в покушении на Заворотного
Следователи предъявили обвинение девушке, подозреваемой в покушении на убийство журналиста Сергея Заворотного — бывшего помощника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. На допросе она призналась в преступлении и рассказала, что действовала по указанию кураторов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По словам обвиняемой, в июле 2026 года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что на девушку якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые переводятся деньги на финансирование украинских вооруженных формирований. Она продолжила общаться с кураторами, чтобы заблокировать эти счета. Для этого кураторы попросили девушку выполнить задание и прикрепить взрывное устройство к автомобилю Сергея Заворотного.
Взрывное устройство девушка откопала по отправленным ей координатам в Дмитровском районе Подмосковья и привезла его в Москву. Кураторы убедили ее, что это GPS-трекер. 10 ноября фигурантка прикрепила его к днищу автомобиля. Взрыв произошел 13 ноября.
Девушке предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство (ч. 3, ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом Москвы о ее аресте. Следственные действия продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют других соучастников.
Взрыв произошел 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Сергея Заворотного госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Устанавливаются предполагаемые соучастники задержанной.