По словам обвиняемой, в июле 2026 года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что на девушку якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые переводятся деньги на финансирование украинских вооруженных формирований. Она продолжила общаться с кураторами, чтобы заблокировать эти счета. Для этого кураторы попросили девушку выполнить задание и прикрепить взрывное устройство к автомобилю Сергея Заворотного.