ЕР считает закон о выходном 31 декабря избыточным

Закон с закреплением 31 декабря в качестве выходного дня избыточен, считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Его слова приводятся в пресс-релизе, который поступил в “Ъ”. По его словам, этот день и сейчас можно сделать выходным, если на это согласится правительство, работодатели и профсоюзы. Ранее ЛДПР предложила изменить Трудовой кодекс, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем.

«Каникулы были сокращены на два дня. Они раньше продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. И два эти дня правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей… может перенести на любые дни — присовокупить к существующим выходным с одной, с другой стороны и так далее»,— приводит пресс-служба слова господина Исаева. По его мнению, правительству, работодателям и профсоюзам виднее, чем какой-либо партии, как более эффективно организовать отдых трудящихся.

Законопроектом ЛДПР предлагает обязать правительство переносить один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выходной. При этом общее число выходных остается неизменным.

Кремль признает 31 декабря рабочим днем и считает, что в этом вопросе нет повода для дискуссии, так как решение было принято заранее.