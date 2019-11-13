Кремль: 31 декабря — рабочий день, нечего дискутировать

Не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно»,— сказал господин Песков.

Напомним, новогодние каникулы в 2020 году сократятся на два дня. В отличие от прошлого года 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) — рабочие дни. Выходные — с 1 по 8 января.