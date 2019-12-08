Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госучреждений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем. Его указ распространяется на госслужащих региона, а также сотрудников организаций, которые принадлежат области. Перед этим господин Ведерников провел голосование о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря, большинство жителей поддержали эту инициативу.

«Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году»,— написал господин Ведерников в Instagram и опубликовал фотографию указа.

Он также рекомендовал органам местного самоуправления последовать этому примеру и также сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее сделать 31 декабря выходным днем также пообещал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о выходном 31 декабря (предполагается, что на этот день будут переносить другой выходной). В «Единой России» инициативу назвали избыточной. В Кремле заявили, что 31 декабря является рабочим днем, и здесь нет повода для дискуссии.

Напомним, новогодние каникулы в 2020 году сократятся на два дня. В отличие от прошлого года 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) — рабочие дни. Выходные — с 1 по 8 января.