В Кировской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем для госслужащих. Рабочий день будет перенесен на субботу, 28 декабря, заявил он в эфире ГТРК «Вятка».

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся»,— цитирует слова господина Васильева пресс-служба регионального правительства.

Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря. Позже депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Елена Строкова, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим днем.

В «Единой России» инициативу законодательно закрепить выходной 31 декабря назвали избыточной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. Той же причиной невозможность сделать нерабочим последний день в году объяснил и Минтруд. В Москве же не получится сделать выходной 31 декабря из-за полюбившихся жителям столицы корпоративов заявил мэр города Сергей Собянин. «В Томске хорошая, красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить»,— сказал он тогда.

О том, нужны ли россиянам дополнительные праздники,— в материале “Ъ FM”.