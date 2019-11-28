В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова. Документом предполагается определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. Отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено ТК.

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 года будут двухдневными. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, а 8 января (последний праздничный день) — это среда.

О возможности в целом пересмотреть подход к рабочей неделе активно говорят с лета — речь, в частности, идет о введении четырехдневной недели. Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к такой системе труда.