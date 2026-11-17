«РИА Новости»: силы ПВО установили новый рекорд по сбитым за сутки беспилотникам
Российские средства ПВО за сутки уничтожили более 2,2 тыс. беспилотников ВСУ и обновили рекорд предыдущего дня (почти 2,1 тыс. дронов). Это следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Минобороны России. За тот же период сбиты девять крылатых ракет «Фламинго» и управляемая авиационная бомба.
Кроме того, под удар российских войск попали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военные аэродромы. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.