Кроме того, под удар российских войск попали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военные аэродромы. К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.