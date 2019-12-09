Глава Ставрополья объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 31 декабря 2019 года выходным днем на территории региона, сообщает его пресс-служба. Рабочий день перенесут на субботу, 28 декабря.

«Прошу ориентироваться на это решение органы власти и работодателей»,— передает пресс-служба слова господина Владимирова.

При этом губернатор поручил министерству образования края отработать совместно с муниципалитетами график работы детских садов 31 декабря, чтобы у родителей была возможность отвести туда детей.

Дарья Голякова