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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава Ставрополья объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 31 декабря 2019 года выходным днем на территории региона, сообщает его пресс-служба. Рабочий день перенесут на субботу, 28 декабря.

«Прошу ориентироваться на это решение органы власти и работодателей»,— передает пресс-служба слова господина Владимирова.

При этом губернатор поручил министерству образования края отработать совместно с муниципалитетами график работы детских садов 31 декабря, чтобы у родителей была возможность отвести туда детей.

Дарья Голякова


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