СВР: в Европе опасаются из-за нежелания Сербии «слепо следовать» указаниям
В руководстве Евросоюза (ЕС) обеспокоены тем, что победивший на выборах в Сербии «Студенческий список» не хочет «слепо следовать в русле установок» ЕС, утверждает Служба внешней разведки России (СВР). По ее версии, ведущие евростолицы хотят «добиться подчинения» лидеров «Студенческого списка».
Согласно заявлению пресс-бюро СВР, для чиновников ЕС стали «холодным душем» заявления лидеров «Студенческого списка» о неготовности «интегрироваться в единую Европу ценой сдачи национальных интересов». В аппарате главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен якобы раздражены тем, что победивший блок хочет в том числе «бороться за Косово» и отказывается «порвать связи с Россией» и присоединиться к антироссийским санкциям.
«"Либеральные еврототалитаристы" готовы использовать весь имеющийся у них "шпионско-дипломатический" арсенал средств воздействия — от прямого подкупа до изощренной компрометации несговорчивых "студентов". В белградские резидентуры европейских разведслужб... полетели срочные указания выявить в студенческом движении наиболее твердых и независимых лидеров, чтобы с опорой на традиционный для Европы принцип "разделяй и властвуй" изолировать их»,— утверждает СВР.
На прошедших в октябре выборах «Студенческий список — Студенты побеждают» набрал 53% голосов против 39% у Сербской прогрессивной партии Александра Вучича. Это позволяет движению получить около 140 из 250 мест в парламенте и сформировать правительство самостоятельно. В начале ноября новые власти Сербии заявили, что будут стремиться к вступлению в ЕС без введения санкций против России. В этом месяце лидеры «Студенческого списка» провели встречи с представителями США, РФ и Европы.