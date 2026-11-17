«"Либеральные еврототалитаристы" готовы использовать весь имеющийся у них "шпионско-дипломатический" арсенал средств воздействия — от прямого подкупа до изощренной компрометации несговорчивых "студентов". В белградские резидентуры европейских разведслужб... полетели срочные указания выявить в студенческом движении наиболее твердых и независимых лидеров, чтобы с опорой на традиционный для Европы принцип "разделяй и властвуй" изолировать их»,— утверждает СВР.