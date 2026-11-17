Средства на сдерживание России предложено выделить на основании принятого в 2017 году Акта о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии. Документ предполагает, что деньги, среди прочего, направляются на защиту стран НАТО и ЕС от кибератак, а также на поддержание их энергетической инфраструктуры.