В Конгрессе предложили выделить $300 млн на «борьбу с влиянием» России
Конгресс США предложил выделить Государственному департаменту не менее $300 млн на нужды Фонда противодействия влиянию России (Countering Russian Influence Fund). Информация указана в законопроекте о выделении финансирования на нужды Госдепартамента.
Средства на сдерживание России предложено выделить на основании принятого в 2017 году Акта о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии. Документ предполагает, что деньги, среди прочего, направляются на защиту стран НАТО и ЕС от кибератак, а также на поддержание их энергетической инфраструктуры.
На противодействие влиянию Ирана конгрессмены предлагают выделить $45 млн, Китая — $400 млн. Еще $1,8 млрд предлагается направить на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии по противодействию КНР.