В Крыму объявили 31 декабря выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил последний день 2019 года в республике выходным. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

«Перенести выходной день субботу, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым»,— сказано в документе. То же самое рекомендовано сделать органам местного самоуправления муниципальных образований Крыма.

«Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка»,— написал Сергей Аксенов во «ВКонтакте».

Напомним, в Крыму выходными днями, кроме общероссийских, указами главы республики каждый год с 2014-го объявляются понедельники после православной Пасхи и Троицы, а также мусульманские праздники — Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря. Позже депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Елена Строкова, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим днем. В «Единой России» инициативу законодательно закрепить выходной 31 декабря назвали избыточной.

О том, нужны ли россиянам дополнительные праздники,— в материале “Ъ FM”.

Вадим Никифоров, Симферополь