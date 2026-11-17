«Законопроект готов, он застрял в дискуссиях. Понятно, что он затрагивает интересы в том числе инсайдеров, и, очевидно, инсайдеры могут в этом дискуссионном процессе активно участвовать для того, чтобы свои интересы как-то отстоять»,— сказал господин Аксаков (цитата по ТАСС).