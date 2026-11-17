Аксаков допустил согласование проекта об инсайдерской информации до конца года
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ускорить работу над поправками в законопроект о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Он рассчитывает, что согласовать законопроект удастся до конца 2026 года. Об этом депутат заявил на третьем форуме «Рынок ценных бумаг».
«Законопроект готов, он застрял в дискуссиях. Понятно, что он затрагивает интересы в том числе инсайдеров, и, очевидно, инсайдеры могут в этом дискуссионном процессе активно участвовать для того, чтобы свои интересы как-то отстоять»,— сказал господин Аксаков (цитата по ТАСС).
Поправки должны усилить контроль за сделками обладателей инсайдерской информации. Проект также меняет механизмы борьбы со злоупотреблениями на организованных торгах и контроля за передачей и использованием таких сведений и манипулированием рынком. По словам депутата, изменения нужны в том числе небольшим частным инвесторам: сейчас их интересы недостаточно защищены законом. Работа над законопроектом началась год назад.