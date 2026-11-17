Эдвард на секретной службе
Как поклонники отреагировали на нового Джеймса Бонда
Вампир, супергерой, а теперь и агент 007: Роберта Паттинсона выбрали на роль Джеймса Бонда. Режиссерское кресло займет Дени Вильнев, известный по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049», а сценарий напишет автор «Острых козырьков» Стивен Найт.
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Борьба за роль агента 007 была серьезной. Среди возможных претендентов называли Джейкоба Элорди, звезду сериала «Эйфория», Каллума Тернера, известного по франшизе «Фантастические твари», и Джоша О’Коннора, сыгравшего принца Чарльза в сериале «Корона». О кандидатуре Паттинсона лишь ходили слухи. Впервые его имя всерьез прозвучало в бондовском контексте чуть больше недели назад: тогда стало известно, что актер проходил прослушивание, но официального подтверждения этому не было. Впрочем, назначение Паттинсона для бондовской франшизы шаг нетипичный, объясняет кинокритик журналов «Правила жизни» и Forbes Елена Зархина:
«Это беспрецедентный случай для всей бондовской франшизы, потому что бывшие владельцы всегда придерживались правила, что на роль Бонда выбирается актер, который не может своей медийной известностью превысить известность Бонда, а здесь мы впервые видим, как это правило нарушается. Роберт Паттинсон — это супермегазвезда. Много шуток на тему того, что он отнимает работу у всего Голливуда, что его ребенок видит его реже дома, чем мы на экране. Amazon решили сделать такую ставку на узнаваемость, и как будто действительно кажется, что они хотят просто сделать свою шпионскую супергероику».
И далеко не все поклонники готовы безоговорочно принять нового Бонда-супергероя. По словам некоторых фанатов, Паттинсон стал «слишком известен» и уже «примелькался» зрителю. К тому же у актера весьма плотный график съемок: в 2026 году с его участием уже вышло три полнометражных хита — «Прайм-тайм», «Вот это драма» и «Одиссея», а 18 декабря состоится еще одна премьера — «Дюна: Часть третья». Но студия Amazon готова рискнуть, считает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман:
«Я бы это не сформулировала как вред для франшизы. Безусловно, это интересный вариант, Паттинсон — хороший актер. Также имеет значение режиссер, Дени Вильнев, который одновременно умеет снимать фильмы с большими бюджетами: «Дюна», «Бегущий по лезвию».
Он умеет работать с большими студийными проектами, но в то же время каждый раз привносит в них авторский взгляд, авторское кино, хотя и снятое под эгидой большой студии.
С одной стороны, у нас проверенные звездные имена, как Вильнев, как Паттинсон, достаточно известный сценарист Стивен Найт, с другой — студия идет на риск».
Впрочем, большинство фанатов уже радостно приветствует нового агента 007. А в аккаунте британской королевской семьи Паттинсона поздравили словами: «Добро пожаловать в Секретную службу Его Величества, мистер Бонд».
К тому же франшиза уже доказывала, какой обманчивой может быть первая реакция аудитории, отмечает совладелец и редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: Настоящее кино» Сергей Горбачев:
«Назначение Дэниела Крейга, сколько было разговоров о том, что он совершенно не подходит на эту роль: не та внешность, типаж, даже цвет волос не устраивал некоторых поклонников. Но результате именно его интерпретация стала одной из наиболее успешных и значимых в истории франшизы. Паттинсон демонстрирует удивительную способность перевоплощаться. У него есть необходимые для Бонда харизма, определенная аристократичность во внешности, внутренняя напряженность. Главный вопрос: насколько убедительно смогут предложить нам нового агента 007 после той самой высокой планки, которую установила эпоха Дэниела Крейга?»
Точная дата выхода продолжения бондианы пока неизвестна. Съемки стартуют в 2027 году, а премьера состоится в 2028-м. Миссия назначена, исполнитель выбран, осталось лишь привыкнуть к новому агенту 007.