«Это беспрецедентный случай для всей бондовской франшизы, потому что бывшие владельцы всегда придерживались правила, что на роль Бонда выбирается актер, который не может своей медийной известностью превысить известность Бонда, а здесь мы впервые видим, как это правило нарушается. Роберт Паттинсон — это супермегазвезда. Много шуток на тему того, что он отнимает работу у всего Голливуда, что его ребенок видит его реже дома, чем мы на экране. Amazon решили сделать такую ставку на узнаваемость, и как будто действительно кажется, что они хотят просто сделать свою шпионскую супергероику».