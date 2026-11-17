Продажи GTA VI до выхода игры превысили $1,4 млрд
Количество предзаказов видеоигры Grand Theft Auto VI достигло 14,9 млн. Продажи превысили $1,4 млрд, следует из подсчетов Sensor Tower.
Большая часть заказов оформлена для PlayStation (76%). Оставшиеся 24% заказов оформили пользователи Xbox. В отчете Sensor Tower, который приводит Game Industry, отмечается, что количество предзаказов выросло в шесть раз после того, как 27 августа Netflix представил расширенный обзор на игру от Rockstar. В августе ежедневная выручка от предпродаж на платформах PlayStation и Xbox варьировалась от $2,4 до $3,8 млн.
В Sensor Tower отметили, что после выхода GTA VI Fortnite, GTA Online и крупные AAA-проекты могут потерять часть аудитории.
Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Как отмечает The Wall Street Journal, американские игроки начали заранее планировать отпуска и отгулы к релизу игры. Предыдущая часть, GTA V, принесла разработчикам $1 млрд за первые три дня после релиза в 2013 году, а суммарные продажи серии превысили 475 млн копий.