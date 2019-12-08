Главные новости за выходные 7–8 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. На встрече обсуждалось углубление экономической интеграции двух стран в рамках Союзного государства. В переговорах также участвовали премьер-министры и члены правительств России и Белоруссии.

Один из участников встречи глава Минэкономики России Максим Орешкин рассказал, что удалось достичь прогресса по вопросам нефти и газа. О необходимости установления равных условий закупки газа и нефти на встрече говорил господин Лукашенко. «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть <…> Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений»,— сказал он. О переговорах

По словам господина Орешкина, президенты снова проведут встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

В Минске в субботу и воскресенье проходили акции протеста против углубления интеграции с Россией. Протестующие передали в посольство России заявление, в котором о сказано о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут власти Беларуси и России. О перспективах интеграции

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским перед саммитом в «нормандском формате» (состоится 9 ноября в Париже), приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который будет реализовываться пока как основной. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обрисовал план в трех пунктах: «Обмен, граница, не стреляем».

В Киеве на майдане Незалежности (площади Независимости) 8 декабря прошла акция «"Красные линии" для Зеленского». Организаторами выступили бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса»). Участники акции призывали президента Владимира Зеленского на «нормандском саммите» 9 декабря не идти на компромиссы относительно унитарности Украины и европейского курса. На площадь вышли около 20 тыс. человек. О подготовке к саммиту

Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков совершил самоубийство. С середины октября он находился под домашним арестом октября по подозрению в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением имущества, принадлежащего области, Рассказовского рынка. Подробнее