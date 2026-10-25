Женщина погибла при пожаре на юге Москвы

По предварительным данным, возгорание возникло около 23:00 на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 10 кв. м. После тушения огня спасатели обнаружили в квартире тело женщины 1983 года рождения. Личность погибшей установлена, однако подробности не раскрываются.