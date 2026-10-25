Женщина погибла при пожаре на юге Москвы
В Москве произошел пожар в квартире жилого дома на улице Домодедовская, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительным данным, возгорание возникло около 23:00 на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 10 кв. м. После тушения огня спасатели обнаружили в квартире тело женщины 1983 года рождения. Личность погибшей установлена, однако подробности не раскрываются.
Мужчина, находившийся в квартире, был госпитализирован с травмами. Точные обстоятельства и причины возгорания пока не определены. Для выяснения всех деталей назначена пожарно-техническая экспертиза.
Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование происшествия. Ход и результаты доследственной проверки находятся под надзором ведомства.