В Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

В Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции. На фоне предстоящих переговоров в Минске прошла акция против подписания соглашения.

«Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, к нам приехали сегодня. И именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору»,— обратился к господину Лукашенко российский президент. Ранее сторонами допускалась возможность подписания соглашения по интеграции до 8 декабря — юбилея создания Союзного государства.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем»,— ответил президент Белоруссии. Он добавил, что в рамках договора должны быть выработаны равные условия для жизни и работы людей и хозяйственных субъектов обоих государств. «Равные условия и больше ничего не надо»,— подчеркнул господин Лукашенко.

Александр Лукашенко также отметил необходимость установления равных условий относительно закупки газа и нефти. «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть <…> Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений <…> Вот единственная проблема, над которой работают наши правительства»,— сказал президент Белоруссии.

Кроме президентов двух государств, в переговорах принимают участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

Напомним, накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств, в ходе которых планировалось договориться о таких ранее несогласованных темах, как цена на российский газ, компенсации от налогового маневра в России и возмещение за поставки загрязненной нефти по «Дружбе». Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов.

О программе экономической интеграции России и Белоруссии — в материале “Ъ” «Дружба налогов».

О том, как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией, — в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».