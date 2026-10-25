Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 174 украинских беспилотника ВСУ

С 9:00 24 октября до 9:00 25 октября противник 47 раз обстрелял отселенные районы из артиллерии и 11 раз сбросил взрывные устройства с дронов. В результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Козыревка Большесолдатского района, пострадал 30-летний мужчина. У него ушибленные раны затылка, лица и поясницы. Пострадавшего доставили в Курск, где медики оказали всю необходимую помощь.