Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 174 украинских беспилотника ВСУ
За последние сутки в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 174 беспилотника ВСУ различных типов. Об этом сообщил губернатор в «Максе» Александр Хинштейн.
С 9:00 24 октября до 9:00 25 октября противник 47 раз обстрелял отселенные районы из артиллерии и 11 раз сбросил взрывные устройства с дронов. В результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Козыревка Большесолдатского района, пострадал 30-летний мужчина. У него ушибленные раны затылка, лица и поясницы. Пострадавшего доставили в Курск, где медики оказали всю необходимую помощь.
В Хомутовском районе поврежден объект энергоснабжения. Из-за этого без света остались 104 населенных пункта, что составляет около 11 тыс. потребителей. Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка. Также в селе Дурово Рыльского района повреждена крыша дома. Погибших нет, подчеркнул господин Хинштейн.