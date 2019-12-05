Владимир Нормандский

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже президент страны Владимир Зеленский будет настаивать на отказе от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, господин Зеленский надеется определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, представляющий Украину на саммите НАТО в Лондоне, заявил в британской столице, что его государство определилось с переговорной позицией, которую президент Зеленский будет отстаивать на встрече «нормандской четверки», намеченной на 9 декабря. По словам господина Пристайко, главной «красной линией», переступать которую Киев не намерен ни при каких обстоятельствах, остается отказ от внесения изменений в конституцию Украины, которые бы закрепили особый статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей и возможность избранных там представителей власти влиять на принятие решений общенационального характера.

«Другие "красные линии" — недопущение влияния на наши внешнеполитические приоритеты (со стороны ДНР и ЛНР.— “Ъ”), граница (на неподконтрольной Украине территории Донбасса.— “Ъ”) должна быть украинской. Нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования»,— сказал Вадим Пристайко, отвечая на вопросы журналистов о ходе подготовки к саммиту «нормандской четверки». Он также добавил, что Киев не намерен вести прямые переговоры с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР, назвав их несамостоятельными фигурами, контролируемыми Москвой.

При этом Вадим Пристайко сообщил, что итоговый документ, публикация которого ожидается по окончании встречи в Париже, в общих чертах уже согласован. Глава украинского МИДа назвал его «осторожным» и не содержащим сенсаций.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше»,— перечислял главные положения подготовленного документа господин Пристайко.

По его словам, Киев не ожидает от саммита принятия новых соглашений, которые могли бы дополнить или заменить собой минские, которые сейчас являются основной «дорожной картой» в мирном урегулировании конфликта.

Впрочем, сам Владимир Зеленский, похоже, ожидает от встречи в Париже несколько большего, чем министр иностранных дел. Так, выступая на брифинге в связи с визитом в Киев премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, украинский президент сообщил, что со времени согласования итогового документа саммита прошло уже несколько месяцев и ограничиваться перечисленными в нем пунктами Киев не намерен.

«Я хотел бы отметить, что коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось, поэтому на повестке будут и те вопросы в коммюнике (что уже были согласованы.— “Ъ”), но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы — это просто слова, а мы хотим действий со сроками».

Среди тем, которые он намерен обсудить на саммите, украинский президент назвал определение новых пунктов разведения войск на линии разграничения, сообщив, что одной из главных целей встречи считает прекращение огня в Донбассе, проведение выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей по украинскому законодательству и обмен удерживаемыми лицами. «Я действительно хочу большого обмена, того, что называется "всех на всех". Меня интересуют все наши, хочу, чтобы они все были дома»,— подчеркнул он.

По информации “Ъ”, Киев уже передал Москве список из нескольких десятков человек, в освобождении которых заинтересованы украинские власти.

Среди упомянутых в нем лиц есть немало крымских татар, в том числе и осужденных по делам «Хизб ут-Тахрир» — религиозной организации, которая действовала в Крыму до 2014 года и была запрещена после вхождения Крыма в состав России.

Как сообщил “Ъ” источник, близкий к офису президента Зеленского, освобождение граждан Украины, содержащихся в российских изоляторах и тюрьмах, видится властям страны куда более реальной задачей, чем скорое возвращение контроля над частями Донецкой и Луганской областей. Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уже утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Никаких подробностей этих сценариев, за исключением того что ни один из них не предусматривает силового возврата регионов под контроль Киева, власти не раскрыли.

Между тем готовится к парижской встрече не только действующий президент Украины, но и его оппоненты. На воскресенье в Киеве запланировано сразу несколько масштабных акций, организаторы которых уверяют, что намерены вывести на улицы тысячи человек, чтобы продемонстрировать господину Зеленскому протестный потенциал оппозиции и предостеречь его от предательства интересов Украины.

«Действия нынешнего слуги (Владимира Зеленского.— “Ъ”) красноречиво свидетельствуют о том, что на этой встрече от имени нас с вами он подпишет капитуляцию. Если в Париже 9 декабря он капитулирует, мы будем добиваться отставки господина Зеленского»,— говорится в воззвании организаторов одного из митингов. С призывом выйти в воскресенье на акции протеста к украинцам обратились сразу три парламентские фракции — «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Голос» Вячеслава Вакарчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Подписи трех лидеров стоят под обращением к нации, которое призывает украинцев присоединиться к митингам и поддержать требования оппозиции к Владимиру Зеленскому. Среди них — недопустимость федерализации государства и пересмотра стратегического курса на вступление в Евросоюз и НАТО, отказ от проведения выборов на территории неконтролируемых районов «до вывода оттуда российских войск». Кроме того, от президента требуют не идти на компромиссы по Крыму и не прекращать судебные процессы, инициированные Украиной в международных судах в отношении РФ.

Матвей Шиманов, Киев