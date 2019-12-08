Противники интеграции России и Белоруссии передали требования в посольство РФ в Минске

Участники проходящей в Минске акции протеста против углубления интеграции России и Белоруссии передали в посольство РФ в Минске резолюцию митинга, сообщает «Хартия 97». Свои требования протестующие сформулировали в начале акции на Октябрьской площади.

«Мы, граждане Беларуси, высказываем свой категорический протест против "глубокой интеграции" с РФ и заявляем о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут представители режимов Беларуси и России. Все договоры, секретные протоколы, подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными лицами не будут признаваться гражданами Беларуси и мы не будем им подчиняться»,— говорится в резолюции.

Также участники акции призвали международное сообщество к солидарности к белорусским народом, попросили не признавать легитимными соглашения между президентами РФ и Белоруссии и воззвали к введению санкций за их подписание. «Белорусы намерены добиваться возвращения своих прав и свобод, в том числе права избирать власть. У белорусского народа хватит сил отстоять независимость. Стремление к свободе — не остановить»,— отмечается в резолюции.

Акции противников углубления интеграции России и Белоруссии проходят в Минске уже второй день кряду. В полдень на Октябрьской площади состоялся митинг, на который пришли около 2 тыс. человек. После митинга протестующие устроили шествие по центру города к посольству России.

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой стороны подняли вопрос экономической интеграции двух государств, однако после встречи ни о каких достигнутых результатах объявлено не было. Переговоры продлились 5,5 часов. Министр экономики России Максим Орешкин сообщил, что главы государств вновь встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией,— в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».