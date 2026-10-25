При атаке БПЛА на промобъект в Пермском крае пострадали пять человек
На севере Пермского края в результате атаки БПЛА был поврежден промышленный объект. Травмы получили пять сотрудников предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в «Макс».
«Из них трое направлены на осмотр в приемное отделение больницы, один — на амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра», — сообщил господин Махонин. По его словам, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Атакованное предприятие, отметил губернатор, продолжает работать в штатном режиме. Всего сегодня над территорией Пермского края было сбито 11 беспилотников. Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам сбитых БПЛА опасно, нужно позвонить в оперативные службы