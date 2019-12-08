Вице-губернатор не дождался суда

Рано утром 8 декабря совершил самоубийство заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, который с середины октября находился под домашним арестом в квартире матери. Местные полицейские обвиняли чиновника в крупном мошенничестве с имуществом принадлежащего региону Рассказовского рынка. Глеб Чулков, имевший степень кандидата психологических наук, оставил предсмертную записку. В ней он, предположительно, возлагает вину за случившееся на следователей, которые хотели отправить его в СИЗО и оказывали давление на членов семьи. Областное управление Следственного комитета России (СКР) уже начало проверку по факту смерти чиновника. Его адвокат Александр Пестов полагает, что в случившемся виноват только сам Глеб Чулков.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким своего заместителя Глеба Чулкова, который погиб сегодня утром. По данным облправительства, ранним утром 8 декабря тело чиновника было обнаружено у многоквартирного дома, где он находился под домашним арестом на пятом этаже. Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6:05 поступило от пожилой матери Глеба Чулкова. «Выехавшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть. Управление СКР по Тамбовской области проводит процессуальную проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства происшествия»,— добавили в администрации.

Как уточнила “Ъ” официальный представитель регионального управления СКР Елена Кярсна, следователи установят все обстоятельства произошедшего, но проверка может занять до 30 суток.

«Глеб Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, но само это дело ведет полиция, не Следственный комитет»,— напомнила госпожа Кярсна. Причину и обстоятельства смерти в ведомстве пока не комментируют.

Руководитель пресс-службы управления МВД по Тамбовской области Алексей Жданов сообщил “Ъ”, что ответственность за содержание фигуранта уголовного дела под домашним арестом несет местное управление ФСИН. По словам господина Жданова, полиция никаких действий после гибели чиновника не предпринимала.

Глеб Чулков был задержан местными полицейскими в ночь на 17 октября по подозрению в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением имущества, принадлежащего области,— Рассказовского рынка. Другими фигурантами дела, возбужденного еще в мае 2019 года, являются бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП) Андрей Блудов.

Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб. Его непогашение может привести к передаче в безвозмездное пользование имущества рынка, в том числе права на занимаемые им 35 га земли, сторонним компаниям. Сергей Клемешов находится под подпиской о невыезде, а Андрей Блудов — под домашним арестом. Губернатор Александр Никитин сразу после задержания своего заместителя заявил, что «коррупция неприемлема нигде и ни в каком виде», но «человек невиновен до вступления в силу приговора суда».

Защитник Глеба Чулкова Александр Пестов сообщил “Ъ”, что в обязанность сотрудников ФСИН входило только наблюдение за вице-губернатором, чтобы «он постоянно находился в их поле зрения и никуда не исчезал».

Поэтому, по мнению адвоката, в случившемся в первую очередь виновен сам Глеб Чулков. При этом защитник подтвердил, что в начале расследования чиновник пытался порезать себе вены (по данным СМИ, это было перед судебным заседанием о продлении домашнего ареста). По его словам, последний раз его подзащитного следователи вызывали на допрос 26 ноября и после этого «не дергали». «Расследование продолжается»,— добавил адвокат.

Уроженец Тамбова Глеб Чулков погиб в возрасте 46 лет. Он получил образование юриста в Тамбовском госуниверситете в 2000 году, с 2001 года работал в различных структурах обладминистрации. В 2004 году получил еще и степень кандидата психологических наук. С этого же года возглавил комитет по управлению имуществом области. С 2008 года совмещал пост с должностью вице-губернатора. У Глеба Чулкова остались жена и двое сыновей.

Как сообщили “Ъ” источники в региональной власти, чиновник оставил предсмертную записку, в которой фактически обвинил в своей смерти следователей и сотрудников ФСИН, которые якобы лишили покоя всю его семью, следили за каждым его шагом, добиваясь изменения меры пресечения на перевод в СИЗО.

В окружении Глеба Чулкова уверены, что вместо расследования уголовного дела в отношении чиновника должен был пройти арбитражный процесс.

«Суд в настоящее время и идет. Фонд МСП судится с рынком и комитетом по имуществу за возврат займа. А действия МВД только затормозили этот процесс, хотя пока решения в арбитраже нет, не может быть и ущерба. С одной стороны, следователи усложнили себе жизнь, с другой — получили возможность держать Глеба Игоревича под арестом, пока арбитраж не вынесет решения»,— пояснил один из собеседников “Ъ”. По его словам, у Глеба Чулкова, как только он получил домашний арест, начались проблемы с техникой. Например, браслеты часто давали сбои в работе, из-за чего сотрудники ФСИН приезжали домой и составляли акты. При этом родственники готовы были представить видео с доказательством того, что чиновник никуда не выходил. «Все боялись, что на основании этих актов следствие добьется перевода обвиняемого в СИЗО, а там будут другие провокации. Очевидно, семья Глеба Игоревича и он сам оказались не готовы к такой оперативной работе»,— предположил собеседник “Ъ”, близкий к погибшему.

Андрей Цветков, Сергей Калашников, Воронеж