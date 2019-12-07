Орешкин анонсировал встречу Путина и Лукашенко 20 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил министр экономики России Максим Орешкин. Он сказал, что при необходимости президенты и премьер-министры двух стран могут созвониться или провести дополнительную встречу.

«У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря, она состоится в Санкт-Петербурге»,— заявил господин Орешкин. По его словам, в ходе состоявшихся переговоров, удалось достигнуть прогресса по вопросам нефти и газа.

Сегодня в Сочи прошли переговоры господ Путина и Лукашенко. Они длились 5,5 часов.

Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции. На фоне переговоров в Минске прошла акция против подписания соглашения.

Накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств. Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов.

Как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией — в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».