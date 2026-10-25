Песков: визит Трампа в Москву не прорабатывается
Речи о визите президента США Дональда Трампа в Москву пока не идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас об этом речи не идет, сейчас все смотрят на Шэньчжэнь», — сказал «РИА Новости» господин Песков. Речь идет о саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
21 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Китай занимается подготовкой встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
Владимир Путин пригласил президента США в Москву во время российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Дональд Трамп тогда поблагодарил господина Путина за приглашение и допустил, что может посетить Москву в скором времени.