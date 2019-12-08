На Майдане прошла акция, организованная Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком

В Киеве на майдане Незалежности (площади Независимости) прошла акция «"Красные линии" для Зеленского». Организаторами выступили бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса»). По оценке организаторов, на площадь пришли около 5 тыс. человек. Участники акции предостерегли президента Владимира Зеленского от «сдачи национальных интересов» на предстоящих переговорах в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

На акции выступил господин Порошенко. Обращаясь к европейским лидерам он заявил: «Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу». Экс-президент также обозначил «красные линии», которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита. Среди них:

недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию,

невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса,

невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных «на оккупированных территориях и в России»,

невозможность «торговать Крымом»,

недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Также выступал депутат Верховной рады от «Европейской рады» Андрей Парубий. «Почему мы сегодня тут? Потому что всегда во времена, когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на "майданы", чтобы защитить страну»,— сказал господин Парубий (цитата по ТАСС). Как сообщает УНИАН, он также заявил, что «сценарий Путина не пройдет».

Помимо политиков, на акции выступили украинские артисты, в частности «OT VINTA», «Мандри». Ведущий объявил со сцены, что граждане не дадут изменить государственных курс.

Напомним, встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».