СНБО Украины утвердил основной план реинтеграции Донбасса

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским перед саммитом в «нормандском формате», приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который будет реализовываться пока как основной. Также были рассмотрены три ключевых вопроса, связанные с безопасностью и обороной, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге, который транслировал «5 канал».

«Сценарий реинтеграции — имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украине»,— сказал он. По словам господина Данилова, в основном речь идет о трех позициях для обеспечения проведения выборов. «Обмен, граница, не стреляем»,— заявил секретарь СНБО. Второй вопрос касался территориальной обороны. Третий — кибербезопасности, рассказал Алексей Данилов.

Господин Данилов сообщил, что после саммита возможна эскалация конфликта в Донбассе. Также не исключено прекращение конфликта, заявил он.

Ранее на координационном совещании в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в офисе господина Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности сценариев не раскрывались.

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи господина Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Перед саммитом и в день его проведения пройдут пять акций протеста в центре Киева — 8 и 9 декабря, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Он добавил, что заявлено несколько десятков тысяч участников.

Подробнее о целях Киева — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».