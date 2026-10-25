В Сербии на внеочередных парламентских выборах открылись избирательные участки

Объединения выступают за военный нейтралитет Сербии, отказ от антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Китаем. «Студенческий список» вырос из протестного движения после трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Это движение со временем превратилось в серьезного политического соперника правящей партии.