В Сербии на внеочередных парламентских выборах открылись избирательные участки
В Сербии открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в Народную скупщину — однопалатный парламент страны. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (22:00 мск). Голосование проходит примерно на 8400 участках, включая 93 участках за рубежом в 37 странах.
Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала более 6,45 млн избирателей, которым предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок. В выборах участвуют 18 избирательных списков, среди них 9 представляют национальные меньшинства. За ходом голосования наблюдают свыше 16 тыс. наблюдателей, в числе которых 622 иностранных представителя.
Основная борьба разворачивается между списком «Объединенная Сербия» правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которую возглавляет подавший в отставку с поста президента 27 сентября Александар Вучич, и объединением «Студенческий список». У последнего нет формального лидера, а первым в списке значится кардиолог из Нови-Сада господин Илия Срданович.
Объединения выступают за военный нейтралитет Сербии, отказ от антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Китаем. «Студенческий список» вырос из протестного движения после трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Это движение со временем превратилось в серьезного политического соперника правящей партии.
После ухода господина Вучича с поста президента обязанности главы государства перешли к председателю Народной скупщины госпоже Ане Брнабич. Господин Вучич подтверждал желание вновь возглавить правительство Сербии после выборов.