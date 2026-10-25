Погром не грянул
День манифестаций во Франции прошел спокойнее прежнего
В субботу, 24 октября, Франция вновь вышла на улицы. По всей стране МВД насчитало 410 тыс. демонстрантов, тогда как профсоюзы заявили о 800 тыс. В Марселе, Ницце, Гренобле, Нанте и нескольких других городах не обошлось без столкновений, но в Париже день прошел куда спокойнее, чем в прошлую субботу. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Возможно, столице помог проливной дождь, остудивший страсти. После погромов прошлой субботы у правительства была одна главная задача: не допустить повторения позорных сцен насилия, которые ужаснули и страну, и мир 17 октября. Поэтому префектура в последний момент изменила маршрут шествия по Парижу. Колонна должна была идти от площади Бастилии до площади Нации, но в итоге ее направили по кольцевым бульварам между Порт-д’Итали и Порт-де-Венсен. Власти хотели уберечь центр Парижа.
С точки зрения охраны общественного порядка успех очевиден. В основном парижское шествие прошло спокойно. Инциденты начались главным образом в конце манифестации, когда толпа должна была разойтись, но самая боевая ее часть задержалась на площади у Порт-де-Венсен. В полицейских полетели камни, полиция ответила слезоточивым газом и водометами. Пострадало несколько магазинов, но ничего похожего на массовые грабежи предыдущей недели замечено не было.
В эту субботу на улице были преимущественно демонстранты, более или менее мирно настроенные,— грабители же явно остались дома.
Правительство сегодня может выдохнуть. Оно избежало повторения погромов, кадры которых обошли социальные сети и телеканалы. Оно реабилитировало полицию, показало, что та умеет готовиться заранее, размещать силы на нужных участках и охранять официальные здания. Демонстранты же не просто воздержались от беспорядков. Некоторые даже старались урезонить потенциальных погромщиков, не позволяя им превратить шествие во что-то другое. Они явно поняли, что грабежи прошлой недели затмили в общественном мнении их социальные требования. На этот раз они не хотели преподносить правительству тот же подарок.
Послание протестующих было простым: мы возмущены, мы хотим, чтобы нас услышали, и нам не нужно поджигать Париж, чтобы об этом заявить. Правительство сумело не допустить масштабного насилия. Демонстранты сумели доказать, что массовый протест может оставаться мирным. Каждый теперь может объявить себя победителем.
За пределами Парижа картина оказалась менее спокойной. В Марселе, где на улицы вышло от 17 тыс. человек, по данным префектуры, до 100 тыс., по подсчетам профсоюза CGT, столкновения начались к концу шествия; сообщалось о попытках поджогов и грабежей. В Лилле полиция разгоняла собравшихся слезоточивым газом и водометами. В Лионе, где демонстрации были запрещены, около 10 тыс. человек все равно вышли на улицы, и полиции пришлось гоняться за ними по городу. В Нанте протестующие сумели прорваться в запрещенную для демонстраций центральную часть города, несмотря на водометы и слезоточивый газ. В Гренобле, несмотря на согласованный за пределами центра митинг, произошли стычки, а несколько магазинов стали мишенью погромщиков.
Получается, что страна сумела продемонстрировать весь спектр политической жизни за один день — от мирного шествия до уличных столкновений. Журналистам остается выбрать, какую именно картину считать главной.
По данным префектуры, в парижской демонстрации участвовало 110 тыс. человек, по подсчетам Всеобщей конфедерации труда (CGT) — 250 тыс. В первых рядах, как и следовало ожидать, оказались депутаты «Непокорившейся Франции» и ее лидер Жан-Люк Меланшон. Он выступил у микрофона с очередным назиданием, похваставшись успехом шествия и обвинив правительство и журналистов в том, что они смаковали кадры грабежей и погромов и тем самым подтолкнули ультраправого стрелка из Траппа к теракту против «понаехавших». Неутомимому 75-летнему трибуну суббота принесла еще один повод для удовлетворения: массовые демонстрации, похоже, укрепили его позиции в предвыборных рейтингах. Согласно опросу Ipsos-BVA-Cesi, опубликованному в субботу в газете Le Parisien, Меланшон выходит во второй тур президентских выборов 2027 года во всех рассмотренных сценариях, становясь основным соперником для Марин Ле Пен.