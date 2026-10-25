Погром не грянул

За пределами Парижа картина оказалась менее спокойной. В Марселе, где на улицы вышло от 17 тыс. человек, по данным префектуры, до 100 тыс., по подсчетам профсоюза CGT, столкновения начались к концу шествия; сообщалось о попытках поджогов и грабежей. В Лилле полиция разгоняла собравшихся слезоточивым газом и водометами. В Лионе, где демонстрации были запрещены, около 10 тыс. человек все равно вышли на улицы, и полиции пришлось гоняться за ними по городу. В Нанте протестующие сумели прорваться в запрещенную для демонстраций центральную часть города, несмотря на водометы и слезоточивый газ. В Гренобле, несмотря на согласованный за пределами центра митинг, произошли стычки, а несколько магазинов стали мишенью погромщиков.