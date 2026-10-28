Лейтенантов призывают в нотариусы
Госдума приняла поправки о праве командиров военнослужащих удостоверять согласие на сделки
Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки, наделяющие командиров военнослужащих и руководителей воинских частей некоторыми функциями нотариата. Они смогут «удостоверять» письменное согласие бойцов на сделки, в том числе с недвижимостью, при нахождении в «труднодоступной местности», где нет нотариусов. Законопроект разработан по требованию Конституционного суда РФ, ранее разбиравшего дело о сделках с военной ипотекой. В Белом доме заверили депутатов: поправки не приведут к росту мошенничеств, так как не дают командирам полноценных прав проводить сами сделки.
Проект поправок в ст. 35 Семейного кодекса РФ правительство внесло в Госдуму в августе. Эта статья посвящена владению и пользованию общим имуществом супругов: в ней, в частности, поясняется, что сделки совершаются с согласия обоих членов семьи. В правительстве РФ предлагают добавить в статью оговорку для военнослужащих. При нахождении последних «в труднодоступной или отдаленной местности, где отсутствует нотариус» письменное согласие на сделку с имуществом супругов может «удостоверить» командир бойца или руководитель его воинской части, соединения или военно-учебного заведения.
Законопроект был разработан по итогам разбирательства в Конституционном суде (КС) РФ дела военнослужащего и обладателя военной ипотеки Олега Лустача. Во время службы на Крайнем Севере он обратился в банк для заключения договора о залоге ипотечной квартиры, предоставив согласие на операцию, заверенное своим командиром. Но банк документ не принял, затребовав удостоверить его у нотариуса. Тогда боец обратился в КС. В решении инстанции законодателю предписывалось ввести особый механизм удостоверения сделок с военной ипотекой, если военнослужащие и их супруги находятся «в труднодоступных или отдаленных местностях», где нет нотариусов.
На слушаниях в Госдуме представлявшая документ замглавы Минюста Елена Ардабьева дала понять: в правительстве РФ пошли дальше требований КС. В Белом доме решили распространить механизм действия поправок не только на ипотеку, но и на любые сделки с имуществом, подлежащие регистрации.
«Это необходимо для создания равного правового режима и обеспечения гарантий военнослужащих и их супругов. Им не придется покидать место службы и нести расходы на нотариуса»,— заверила чиновник. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сказала, что механизм действия поправок был расширен сознательно, но в случае критики его авторы готовы ко второму чтению вернуться к нормам лишь о военной ипотеке, на которых настаивает КС.
В Минюсте напомнили, что ст. 185.1 и 1127 Гражданского кодекса РФ дает командирам право удостоверять в труднодоступных местностях доверенности и завещания как нотариусы. «Эти механизмы уже успешно применяются. Информации о нарушениях нет»,— заверила госпожа Ардабьева.
Депутат Госдумы Алексей Верещагин (ЛДПР) не понял, как бойцу воспользоваться новым механизмом, если его воинская часть находится на СВО, а по документам числится в другом регионе. А его коллегу Дениса Чернавина (ЕР) заинтересовало, какую местность можно считать труднодоступной. Госпожа Ардабьева призналась, что четких критериев труднодоступности в поправках нет. Необходимым условием лишь является комбинация воинской части на месте и отсутствие нотариуса, в том числе выездного. Чиновница сослалась на опыт регионов, где труднодоступными «традиционно» считаются районы Крайнего Севера и Дальний Восток. Господина Верещагина чиновник лишь заверила, что новым механизмом бойцы воспользоваться смогут.
Также в Минюсте прокомментировали опасения депутата Андрея Альшевских (ЕР) о возможном росте числа мошеннических сделок в связи с получением командирами новых полномочий. Поправки не разрешают им совершать сделки с недвижимостью, а лишь наделяют их правом «удостоверять согласие супругов» на такие сделки, подчеркнула госпожа Ардабьева. «Удостоверенное согласие будет потом предоставляться в банк или нотариусу для проведения сделки. Мы не видим здесь рисков»,— добавила она.