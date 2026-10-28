Лейтенантов призывают в нотариусы

Законопроект был разработан по итогам разбирательства в Конституционном суде (КС) РФ дела военнослужащего и обладателя военной ипотеки Олега Лустача. Во время службы на Крайнем Севере он обратился в банк для заключения договора о залоге ипотечной квартиры, предоставив согласие на операцию, заверенное своим командиром. Но банк документ не принял, затребовав удостоверить его у нотариуса. Тогда боец обратился в КС. В решении инстанции законодателю предписывалось ввести особый механизм удостоверения сделок с военной ипотекой, если военнослужащие и их супруги находятся «в труднодоступных или отдаленных местностях», где нет нотариусов.