«Это не проблема одного игрока, а удар по всей отрасли»
Гендиректор Cloud.ru Михаил Лобоцкий об облачном рынке и центрах обработки данных
Атаки на крупнейшие российские дата-центры в октябре 2026 года повлияли на работу не только их операторов, но и всей цифровой инфраструктуры РФ. Несмотря на это, провайдеры и владельцы ЦОДов продолжают расширять инфраструктуру, в том числе под потребности ИИ. Об изменениях в запросах бизнеса после атак БПЛА на ЦОДы, оборудовании и регулировании “Ъ” поговорил с гендиректором Cloud.ru Михаилом Лобоцким.
— В октябре ЦОДы «Яндекса», VK и «Сбера» были атакованы БПЛА. Как рынок проходит этот кризис и что изменилось конкретно для Cloud.ru?
— Атаки на дата-центры нескольких облачных провайдеров — это не проблема одного игрока, а удар по всей отрасли. Мы, как и другие крупные игроки, столкнулись с резким ростом спроса на облачные ресурсы. Крупные корпоративные проекты сейчас переводим в режим планируемого выделения мощностей: заранее определяем объемы, конфигурации и сроки. При необходимости предоставляем ресурсы поэтапно. Для менее ресурсоемких задач у нас сохраняется резерв. Новых клиентов продолжаем подключать, действующих — масштабировать.
Кроме того, мы прорабатываем дополнительные географические сценарии резервирования, включая использование дата-центров в дружественных странах. Это пока не массовая услуга, а индивидуальная работа с клиентами с учетом характера данных, архитектуры систем, требований безопасности и законодательства.
— Насколько дефицит вычислительного оборудования ограничивает развитие Cloud.ru?
— Критического дефицита обычных серверов мы сейчас не наблюдаем. Наиболее напряженная ситуация сохраняется с высокопроизводительными GPU: спрос на них превышает предложение во всем мире. В октябре ситуацию на российском рынке дополнительно обострили атаки на дата-центры: вырос спрос на резервные мощности и возможность быстро переносить нагрузки. Одновременно растут цены и сроки поставки отдельных компонентов.
Текущую работу Cloud.ru это не ограничивает. Но развитие инфраструктуры теперь нужно планировать значительно раньше. Мы заранее формируем запас мощностей и учитываем более длинные сроки поставки оборудования.
— На оборудовании каких производителей построена ваша инфраструктура?
Первый уровень — это диверсификация оборудования. Инфраструктура Cloud.ru не зависит от одного производителя или одной линейки. В сегменте графических ускорителей клиентам доступны решения разных поколений — от A100 до B300. Одновременно мы тестируем альтернативное оборудование. Ранее работали с Huawei Ascend 910, сейчас ведем переговоры с другими производителями.
Такой же мультивендорный подход используем в серверной и сетевой инфраструктуре, а также в системах хранения. Второй уровень — программное управление. Мы распределяем разные типы нагрузки между доступными ресурсами так, чтобы получить максимальную производительность от уже установленного оборудования.
— Используете ли российское серверное оборудование? Какая у него доля?
— Да, используем там, где оно соответствует требованиям проекта по производительности, надежности, безопасности и экономике. В общей инфраструктуре доля российского оборудования пока составляет менее 10%. При этом в регулируемых контурах она существенно выше. Например, значительная часть инфраструктуры «Гостеха» построена на отечественных решениях. Мы используем серверы и системы хранения Yadro и «Аквариус», сетевое оборудование B4Com и Eltex.
Для наиболее требовательных ИИ-нагрузок мы сохраняем мультивендорный подход. В сегменте массовых графических ускорителей российские решения пока не закрывают весь спектр наших задач. Поэтому для нас определяющими остаются производительность, надежность и возможность поддерживать оборудование на всем жизненном цикле.
— В 2026 году Cloud.ru объявили о строительстве первого собственного ЦОДа. На какой стадии проект? Каков объем инвестиций и сроки ввода?
— В июне 2026 года мы начали строительство первого собственного дата-центра. Сейчас объект находится на этапе строительства. Ввод запланирован на 2027 год. Мощность составит около 11 МВт. ЦОД рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт и будет соответствовать уровню надежности Tier III. Объем инвестиций пока не раскрываем.
— Почему решили строить собственную инфраструктуру именно сейчас?
— Это сочетание факторов. Проникновение облачных услуг в России остается невысоким, а спрос продолжает расти двузначными темпами. Развитие ИИ дополнительно увеличивает объем и плотность вычислений. При этом мы не отказываемся от арендованных площадок. Для клиента важно не право собственности на ЦОД, а возможность быстро получить надежные ресурсы для запуска и масштабирования сервисов.
— Планируете ли другие собственные ЦОДы?
— Планы по дальнейшему расширению есть, но детали пока раскрывать не готовы. Сейчас основной фокус — строительство первой собственной площадки и ее ввод в эксплуатацию в 2027 году. Новые мощности будут появляться. Конкретная модель — собственный объект или партнерская площадка — будет зависеть от спроса и экономики проекта.
— В этом году вы возглавили Cloud.ru. Что изменилось с вашим назначением в структуре управления и стратегии?
— Я в Cloud.ru с 2019 года, практически с момента основания. С назначением поменялось понимание ответственности: сверху посоветоваться уже не с кем. У меня нет задачи перезагрузить бизнес. Есть цель — вывести Cloud.ru на новый этап развития как провайдера ИИ и облаков. В 2026 году для этого мы реализовали несколько крупных инициатив. Выделили в отдельное бизнес-направление Neocloud: оно объединяет вычислительную инфраструктуру, данные и инструменты для полного цикла работы с ИИ — от разработки и обучения моделей до инференса и промышленной эксплуатации. В октябре мы запустили бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений. Еще в этом году Cloud.ru впервые вышел на публичный долговой рынок и разместил дебютный выпуск облигаций.
— Кто ваши основные клиенты?
— Основу выручки формируют крупные компании и государственные организации. Сто самых крупных клиентов генерируют более 70% выручки Cloud.ru. Среди публичных клиентов — Metro, «Купер», «Магнит», группа «Ренессанс», компании групп АвтоВАЗа и «Аэрофлота». Всего у нас около 18 тыс. клиентов. Мы работаем со средним и малым бизнесом, а также с частными пользователями.
Для нас также важен пользователь-инженер, который вечером пробует платформу на собственном проекте, а завтра определяет, куда придет вся его компания. Его личное потребление может быть небольшим, но вес профессионального мнения — огромным. Поэтому мы общаемся с ними не меньше, чем с теми, кто отвечает за закупки и заключает договоры. Еще одна важная для нас категория — клиенты-партнеры: системные интеграторы, разработчики программного обеспечения и консалтинговые компании.
— В каких странах вы присутствуете? Какие рынки перспективны?
— Основной рынок для нас сейчас — Россия. Он продолжает расти двузначными темпами, поэтому здесь еще очень много возможностей для развития. К международной экспансии мы подходим взвешенно. Большая ставка для нас Китай. У нас очень тесные технологические связи с этой страной. Решения китайских вендоров мы использовали еще в начале создания нашей облачной платформы. Есть и клиентская сторона. У нас уже больше 70 китайских клиентов — компаний, которые работают или выходят на российский рынок. Сначала это был в основном автопром, сейчас добавились геймдев, производители электроники и другие технологические компании. Из брендов, которые могу называть,— GWM и Honor. Но назовите десять первых автобрендов из Китая, которые придут на ум,— минимум половина будет нашими клиентами.
— Каковы финансовые результаты Cloud.ru по итогам первого полугодия 2026 года?
— В первом полугодии этого года выручка составила 37,6 млрд руб. и увеличилась примерно на 2% год к году. EBITDA достигла 27,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 73%. Чистая прибыль составила 6 млрд руб. при рентабельности 16%. В первом полугодии мы инвестировали 8,5 млрд руб. в оборудование, разработку программного обеспечения и нематериальные активы. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев снизилось с 0,60 до 0,35. Это позволяет нам продолжать инвестиции и сохранять выбранную ценовую политику.
Основная часть нашего бизнеса рекуррентная: клиент потребляет сервисы и платит за их фактическое использование. Лицензионная выручка более волатильна и может заметно различаться между периодами. При этом потребление ИИ продолжает быстро расти. К октябрю объем использования языковых моделей на нашей платформе превысил 2 трлн токенов. Темпы роста всего облачного рынка снижаются после периода экстренных миграций и масштабного импортозамещения: заказчики внимательнее считают экономику и ожидают измеримого результата.
— Как переход от экспериментов с ИИ к промышленной эксплуатации клиентов отражается на структуре выручки Cloud.ru?
— Мы начали инвестировать в ИИ практически с первого года существования компании. В 2025 году выручка ИИ-направления составила 41 млрд руб., или 54% от общей. По итогам первого полугодия 2026 года сервисы и инфраструктура для работы с ИИ принесли 19,3 млрд руб., или 51,3% выручки. Остальная часть приходится на облачную инфраструктуру и сервисы. Насколько нам известно, такая структура уникальна не только для российского, но и для мирового облачного рынка. Рост обеспечивают прежде всего крупнейшие потребители. Традиционно это компании из финтеха, ритейла и ИТ.
— Как распространение ИИ-агентов влияет на Cloud.ru и работу вашей команды? Можно ли сказать, что вы заменяете штат ИИ-агентами?
— Сейчас в Cloud.ru работает более 2 тыс. человек. Больше 80% сотрудников — инженеры и разработчики. Я поставил задачу на следующий год удвоить штат компании, не наняв ни одного нового человека, за счет того, что у каждого сотрудника будет свой агент. Мой агент, например, работает 24/7. Не всегда идеально, конечно. Но это и моя задача — научить, настроить, создать условия, чтобы меня устраивал результат.
Я уверен, что уже в этом году в мире появится компания из одного человека с оборотом в $1 млрд. Просто у него будут работать 300 агентов: один пишет код, второй его проверяет, третий продает, четвертый поддерживает клиентов.
— Как ИИ-агентов воспринимает бизнес?
— Многие компании уже всерьез занимаются внедрением ИИ-агентов, а обсуждает эту тему практически весь крупный бизнес. Где-то внедрение идет сверху: продвинутые акционеры требуют строить процессы на агентах. Где-то снизу: сотрудники начинают использовать ИИ раньше, чем компания успевает сформировать правила. По нашим данным, каждый третий уже использует ИИ на работе, а каждый второй боится, что его за это накажут. Это означает, что технологии проникают в компании быстрее, чем меняются корпоративные процессы и появляются правила их использования. Инвестиции в отдельные агентные решения обычно составляют 10–50 млн руб.
— Cloud.ru участвует в разработке «Гостеха» вместе с «Ростелекомом» и «Сбером». Чем именно вы будете заниматься?
— В «Гостех 2.0» мы выступаем как технологический вендор. Для размещения государственных информационных систем будут использоваться наши платформы Cloud.ru Evolution и Evolution Stack. Здесь для нас важна сама модель. Разработчик может создавать и тестировать систему в публичном облаке Cloud.ru, а затем переносить ее в защищенный контур «Гостеха». При этом в основе используется единая кодовая база. То есть мы фактически даем полный технологический цикл: от разработки в публичном облаке до промышленной эксплуатации в защищенном контуре.
— Как оцениваете перспективы «Гостеха 2.0» как единой платформы?
— Мне кажется, сама идея очень правильная. Россия — одна из немногих стран с настолько развитым цифровым государством и системой госуслуг. И создавать для каждого ведомства отдельную инфраструктуру с нуля просто нерационально. Для большинства государственных систем общая защищенная платформа и дешевле, и технологически эффективнее. Конечно, останутся ведомства со своей спецификой — силовой блок, крупнейшие государственные системы вроде налоговой или казначейства. Но огромное количество других систем вполне может работать в модели общего «коммунального облака».
— Требования по ограничению доступа к запрещенным ресурсам все сильнее затрагивают владельцев инфраструктуры. Касаются ли они облачных провайдеров?
— Напрямую. Cloud.ru имеет лицензию оператора связи, поэтому на нас распространяются соответствующие требования. В том числе по размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и взаимодействию с Роскомнадзором и ФСБ. Здесь не может быть позиции «готовы мы или не готовы», «хотим или не хотим». Cloud.ru полностью соблюдает требования законодательства. Если закон предписывает разместить ТСПУ на нашей инфраструктуре, мы это делаем и обеспечиваем их работу. Возникающие на нашей стороне операционные расходы несет компания. Часть требований еще формируется. Мы взаимодействуем с регуляторами, чтобы они реализовывались современными техническими средствами, а не вручную.
— Может ли облачный провайдер технически отличить корпоративный VPN-трафик, который используется, например, для защищенного доступа сотрудников к инфраструктуре компании, от VPN-сервиса, предназначенного для обхода блокировок?
— Провайдер может видеть характер и интенсивность трафика, но не его содержание. Поэтому однозначно определить по косвенным признакам, используется VPN для корпоративного доступа или для обхода блокировок, невозможно. Для такой классификации применяются специальные технические средства, которыми располагают уполномоченные органы. Мы взаимодействуем с ними и исполняем их требования.
— Участвуете ли вы в рабочих группах по регулированию ИИ? Что обсуждается?
— Сейчас обсуждается широкий спектр инициатив: сертификация моделей, налоговые меры, поддержка отечественных разработок, требования к национальным и суверенным моделям. Отдельный вопрос — ответственность за решения и действия ИИ-систем.
— Какие меры нужны рынку уже сейчас, а с какими можно не торопиться?
— Я сторонник стимулирующих мер: доступ к данным для обучения, стимулирование госорганов и индустрий использовать ИИ. Причем чем многообразнее модели, тем лучше. Меры должны стимулировать индустрию потреблять и снижать барьеры.
С ограничительными мерами, я считаю, нужно не торопиться. В любой крупной компании, тем более в госсекторе, вопрос безопасности и так встает всегда — компании сами себя зарегулируют, дополнительно принуждать их не надо. Это, по сути, столкновение двух миров: мир безопасников и традиционных айтишников, которые боятся потерять контроль, и мир прогрессивных ребят, которые хотят поставить ИИ на вооружение и делать в два раза больше, быстрее и лучше. Добавлять туда ограничения, на мой взгляд, ни к чему.