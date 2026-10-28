«Это не проблема одного игрока, а удар по всей отрасли»

— Основной рынок для нас сейчас — Россия. Он продолжает расти двузначными темпами, поэтому здесь еще очень много возможностей для развития. К международной экспансии мы подходим взвешенно. Большая ставка для нас Китай. У нас очень тесные технологические связи с этой страной. Решения китайских вендоров мы использовали еще в начале создания нашей облачной платформы. Есть и клиентская сторона. У нас уже больше 70 китайских клиентов — компаний, которые работают или выходят на российский рынок. Сначала это был в основном автопром, сейчас добавились геймдев, производители электроники и другие технологические компании. Из брендов, которые могу называть,— GWM и Honor. Но назовите десять первых автобрендов из Китая, которые придут на ум,— минимум половина будет нашими клиентами.