«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году. Решение апелляционного суда Швеции является окончательным. Тем не менее пока это решение не вносит полной ясности в спор вокруг $2,6 млрд, которые «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» по решению арбитража, поскольку этот долг образовался именно из-за вердикта по контракту на транзит.

Апелляционный суд округа Свеа отклонил жалобу «Газпрома» на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. «Решение апелляционного суда означает, что иск российской компании отклонен. Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году»,— говорится в сообщении суда.

Речь идет об оспаривании отдельного решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», на которое российская компания подала 7 ноября 2017 года. Напомним, в рамках этого решения арбитраж решил в основном не учитывать невыполненные обязательства «Нафтогаза» по условиям take-or-pay, согласно которым украинская компания должна была ежегодно покупать у «Газпрома» не менее 42 млрд кубометров газа.

Требования «Газпрома» по этим обязательствам превышали $37 млрд, поэтому решение арбитража фактически спасло «Нафтогаз» от банкротства.

Тем не менее по окончательному решению арбитража, вынесенному 22 декабря 2017 года, «Нафтогаз» должен был заплатить «Газпрому» $2 млрд за поставленный весной 2014 года, но не оплаченный газ.

В декабре 2017 года, когда было вынесено окончательное решение арбитража, «Газпром» заявлял, что оно устраивает компанию. Позиция резко изменилась после того, как в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по второму контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» — на транзит газа. Тогда арбитраж пришел к выводу, что в контракте существует положение ship-or-pay («качай или плати»), и на этой основе присудил «Нафтогазу» $4,6 млрд исходя из логики, что «Газпром» не обеспечивал обязательные объемы транзита через украинскую газотранспортную систему в 110 млрд кубометров в год. С этим вердиктом «Газпром» не согласился и решил оспаривать все решения Стокгольмского арбитража, в том числе относительно выгодное для компании декабрьское решение 2017 года. В сообщении апелляционного суда Швеции 27 ноября говорится, что жалобы «Газпрома» на окончательные решения арбитража по контрактам на поставку и транзит будут рассмотрены в 2020 году.

И юристы, и собеседники “Ъ” в отрасли говорили, что у «Газпрома» мало шансов оспорить решение арбитража в государственном суде Швеции, поскольку в апелляции суд не вникает в обстоятельства дела, а лишь определяет, были ли на стадии арбитражного разбирательства какие-либо процедурные нарушения.

Теперь понятно, что «Нафтогазу» не грозит вновь столкнуться с многомиллиардными претензиями «Газпрома» по условию take-or-pay. Речь идет лишь о том, сохранится ли долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» в $2,6 млрд, образовавшийся по решению арбитража по транзитному контракту, либо он будет обнулен. Поэтому коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже сообщил в Facebook: «Полная победа! Украина снова побеждает!»

Тем не менее нынешнее решение апелляционного суда не вносит окончательную ясность в спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» относительно $2,6 млрд (сумма образовалась в ходе взаимозачета требований компаний по итогам двух арбитражных решений). Если апелляционный суд Швеции в 2020 году согласится с жалобой «Газпрома» на решение по транзиту, долг может исчезнуть. Собеседники “Ъ” в отрасли изначально полагали, что в случае с транзитом у «Газпрома» больше шансов доказать, что арбитры в ходе вынесения решения вышли за пределы своих полномочий. Однако, хотя шансов и больше, в целом они невелики.

Решение апелляционного суда Швеции также пробивает серьезную брешь в позиции России на переговорах о продлении транзита газа через Украину.

Россия до сих пор настаивает на «обнулении» судебных споров и взаимных претензий, но в текущей ситуации, когда «Газпром» находится в одном шаге от полного и безвозвратного поражения в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже, Украине нет никакого смысла идти на уступки. Поэтому весьма примечательно, что «Газпром» уже начал обсуждать с «Нафтогазом» возможность оплаты долга в $2,6 млрд газом. Как сообщал “Ъ”, такая схема была бы гораздо выгоднее для российской компании, чем оплата живыми деньгами, и при этом позволила бы Украине при текущих рыночных ценах получить около 16 млрд кубометров газа, чего было бы достаточно для закрытия потребностей в импорте на год.

Юрий Барсуков