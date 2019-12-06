«Газпром», «Нафтогаз» и оператор ГТС Украины проводят переговоры в Вене

«Газпром», украинский «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины приступили в Вене к переговорам о транзите газа через украинскую территорию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но назвал условия Киева неприемлемыми.
Подробнее о требованиях «Газпрома» — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».
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