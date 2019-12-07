Что русскому хорошо, то немцу Сочи Как и зачем Владимир Путин принял бизнесменов из Германии у себя дома

6 декабря президент России Владимир Путин в Сочи встретился с представителями деловых кругов Германии, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что это был, без сомнения, цвет немецкого бизнеса и что разговаривали слишком долго для того, чтобы не предположить в происходящем особую конспирологию. Между тем даже в открытой части производило впечатление то, с каким энтузиазмом немецкие бизнесмены предлагали отказываться от экономических санкций к России, причем даже до полного выполнения минских соглашений.

Немецкие бизнесмены как-то опасливо заходили на территорию резиденции Бочаров Ручей. Их, как и всех тут, просили показаться на просвет аппарату «Рубеж», и один из них на условиях анонимности потом сильно переживал:

— Да мы же сами такие аппараты изготавливаем, я все знаю, это небезопасно! Я вас на всякий случай предупреждаю!

Услышав, что мы проходим через эти аппараты каждый день уже целую неделю, немецкий бизнесмен поглядел на меня с искренним сочувствием, и даже во взгляде его сквозила безнадежность, что ли. Словно он на мне уже и крест поставил.

Но все-таки опасливо они заходили не из-за этого. Их смущало, что к ним тянулись люди с микрофонами. И вот корреспондент телеканала «Звезда» рванулся было к Олафу Коху, председателю правления Metro AG, но был остановлен улыбкой его, настолько любезной, что было ясно: ни полслова не скажет.

Следовало учитывать, что все эти люди сейчас направлялись в Бочаров Ручей в разгар скандала с высылкой сотрудников российского посольства из Берлина (кто ж знал, когда готовили встречу, что подгадают именно к ней), и это была политика, а политики этим людям, судя по всему, хватает и в виде тех самых бесконечных санкций; и деньги любят тишину, а не высылку сотрудников посольства.

Но все-таки следовало отдать должное этим людям: все приехали, ни один в последний момент не нашел настоящую, вескую причину, чтобы остаться дома, отсидеться, так сказать, за спиной у коллег. Филипп Байат, председатель правления Bauer Comp.; Вернер Бауманн, председатель правления Bayer AG; Кристиан Брух, председатель правления Linde Engineering; Мартин Ванслебен, глава Объединения торгово-промышленных палат Германии; Маттиас Варниг, председатель правления Nord Stream 2 AG; Манфред Грундке, председатель правления Knauf Gips KG; Клаус Мангольд, глава наблюдательного совета Knorr-Bremse AG; Марио Мерен, председатель правления Wintershall GmbH… Всего 22 человека, если идти до конца алфавита…

Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Максим Орешкин, Вероника Скворцова, Олег Белозеров… Эти люди умели миновать не только «Рубеж», но и журналистов. Не так уж это и сложно было: либо на машине надо было подъехать сразу к служебному входу, либо подойти к нему по верхней дорожке справа…

А уж как фотокорреспонденты ждали главу ВТБ Андрея Костина…

Жаждали хоть на секундочку посадить его передохнуть на скамеечку у входа в резиденцию. Ах, мечтатели…

Глава ВТБ Андрей Костин в отличие от министра экономического развития Максима Орешкина уверен в себе как никогда раньше Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимира Путина все они за круглым столом, где были в тесноте и не в обиде (перед каждым — поднос со стеклянным чайничком, подогреваемым свечкой, голубика, орешки, печенье… Но, правду сказать, без обеда) ждали совсем недолго: это был тот редкий или даже редчайший случай, когда он сам хотел к своим гостям. Начал говорить, прервался, с улыбкой показывал, что надо же надеть наушники, не будет последовательного перевода. (И это уже на немецком, и все смеются… А чего и не смеяться таким старым друзьям…)

А я вдруг ловлю себя на мысли, что в очередной раз не видно тут Герхарда Шрёдера, который раньше не пропускал…

Пожалуй, что вот он один прогулял, и то у него справка есть, что по состоянию здоровья.

— На сегодняшний день немецкие инвестиции в российскую экономику превышают $20 млрд,— рассказывает Владимир Путин то, что они и сами хорошо знают,— а встречные, российские, в экономику Германии — почти $10 млрд. Всего в России присутствует порядка 5 тыс. компаний с участием немецкого капитала. Их совокупный оборот составляет $50 млрд. Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китайской Народной Республики. Совсем недавно Германия занимала первое место. Надеюсь, мы к этой ситуации еще вернемся…

А вот это вряд ли: с Китаем Россия торгует уже больше чем на $100 млрд, и сам же Владимир Путин говорит не в первый раз, что будет стремиться к $200 млрд. И в самом деле, «Сила Сибири» будет по всем признакам загружаться стремительнее, чем «Северный поток-2».

Российский бизнес был представлен на встрече видными фигурами Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так что со стороны Владимира Путина это, строго говоря, фигура речи.

Но, тем не менее, он продолжает:

— Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях: по нефти — 33%, природному газу — 35%. В прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газового топлива — 55,5 млрд куб. м.

И российский президент еще долго рассказывает, кто что делает друг для друга и сколько на этом зарабатывает. И рано или поздно он должен перейти к «Северному потоку-2» и к борьбе немецких промышленников за него против американского империализма.

— Сейчас,— говорит российский президент,— близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток-2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту… Еще раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект!.. Правительство фактически не принимает в нем участие (он не уточняет какое, видимо, потому что фактически принимают, конечно, оба, по крайней мере на уровне мощной идеологической поддержки.— А. К.). И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины! Вопрос не в территории, вопрос — в экономической целесообразности.

Украинский транзит — это вечное условие Ангелы Меркель, позволяющее ей, видимо, чувствовать себя более или менее честной по отношению к партнерам, которые категорически против «Северного потока-2», то есть по отношению, собственно говоря, к США и Украине (и все-таки скорее менее, чем более).

— Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене! — Владимиру Путину есть ведь что предъявить.— Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения!

Эта мысль звучит из его уст второй раз за последние пару дней. Про это же он говорил и на пресс-конференции с президентом Сербии, и в этом сообщении есть хорошая новость: значит, они до сих пор идут.

Владимир Путин рассказывает о прелестях российского экономического развития и роста ВВП и о том, что «зарубежным компаниям предлагаются к использованию специальные инвестиционные контракты, предусматривающие доступ к большему количеству мер поддержки со стороны государства при условии локализации производственных мощностей на территории России».

— Но вы, уважаемые коллеги,— вроде бы спохватывается он,— все это хорошо знаете! Мы с вами на этот счет неоднократно дискутировали! Вот Катрин (Клаас-Мюльхойзер, глава наблюдательного совета Claas KGaA GmbH.— А. К.) кивает головой — с ней тоже говорили на этот счет неоднократно. Надеюсь, что вот эти все вопросы, по которым мы говорили, урегулированы…

Тут Катрин-то вдруг отрицательно качает головой.

— Если нет,— смотрит на нее господин Путин,— мы сегодня готовы будем эту дискуссию продолжить.

Владимир Путин должен был все-таки что-то сказать насчет высылки двух российских сотрудников — и не исключено, что сказал:

— Если вы обратили внимание, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, мы всегда очень ровно, всегда стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить — так оно будет и в будущем!

От немецкого бизнеса выступает как раз Катрин Клаас-Мюльхойзер (от себя потом каждый выскажется сам). Она сообщает, что встреча была намечена-то на 9 декабря, но понедельник российский президент проведет, как известно, в Париже в компании в том числе и с немецким канцлером.

И она к тому же говорит, что немецкий бизнес связывает большие надежды со встречей в Париже, потому что устал от всех этих проблем, от санкций с их миллиардными убытками. Честь говорить про убытки для европейского бизнеса в связи с санкциями принадлежит, как правило, Владимиру Путину, и эти слова госпожи Клаас-Мюльхойзер для него без преувеличения подарок.

А что если и правда устали?

Но тут она расшифровывает, почему качала головой: есть восемь предложений, которые Владимиру Путину надо поддержать, чтобы немецкий бизнес и в самом деле чувствовал себя безукоризненно в России. Суть восьми предложений она, впрочем, пока не расшифровывает.

Потом госпожа Клаас-Мюльхойзер опять возвращается к санкциям и идет еще дальше. Она настаивает, что Европейский союз не должен ждать полного выполнения минских соглашений для отказа от санкций, а что можно начинать отказываться пошагово. То есть вы что-то выполнили — мы от чего-то отказались. Так и ведут себя настоящие дрессировщики.

Она тоже говорит про то, что нельзя отказываться от украинского газового транзита, и ее причины, конечно, не политические:

— Нам нужно и то и другое. Нам нужны оба маршрута! (И через Украину, и «Северный поток-2»… Про «Северный поток-1» никто в этой суете не вспоминает, и слава богу.— А. К.)

— Если не реализуем,— предостерегает она,— то отстанем от США и Китая!

Не сказать, чтобы при произнесении этой угрозы вслух все в зале побледнели, но и не засмеялся никто.

Да тут собрались единомышленники, похоже.

То есть почти уже даже заговор.

Тем более что он после этого в закрытом режиме продолжался еще почти три часа.

Андрей Колесников, Бочаров Ручей