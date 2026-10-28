Cloud.ru планирует резерв мощностей на фоне атак на российские дата-центры

«Атаки, которые привели к сбоям в работе дата-центров нескольких облачных провайдеров,— это не проблема одного игрока, а удар по всей отрасли»,— отметил он. По словам господина Лобоцкого, компания заранее определяет объемы, конфигурации и сроки предоставления ресурсов, при необходимости выделяя мощности поэтапно. Для менее ресурсоемких задач сохраняется резерв, новых клиентов продолжают подключать.