Cloud.ru планирует резерв мощностей на фоне атак на российские дата-центры
Cloud.ru заранее планирует выделение вычислительных мощностей для крупных корпоративных проектов на фоне роста спроса после атак на дата-центры российских облачных провайдеров. Об этом «Ъ» сообщил гендиректор компании Михаил Лобоцкий.
«Атаки, которые привели к сбоям в работе дата-центров нескольких облачных провайдеров,— это не проблема одного игрока, а удар по всей отрасли»,— отметил он. По словам господина Лобоцкого, компания заранее определяет объемы, конфигурации и сроки предоставления ресурсов, при необходимости выделяя мощности поэтапно. Для менее ресурсоемких задач сохраняется резерв, новых клиентов продолжают подключать.
Cloud.ru также прорабатывает дополнительные сценарии географического резервирования, в том числе с использованием дата-центров в дружественных странах. Пока такие решения предлагаются индивидуально с учетом особенностей данных, архитектуры систем, требований безопасности и законодательства.
Критического дефицита обычных серверов компания не наблюдает, однако спрос на высокопроизводительные графические процессоры (GPU) превышает предложение на мировом рынке. После октябрьских атак выросла потребность в резервных мощностях и быстром переносе нагрузок, а цены и сроки поставки отдельных компонентов увеличились.
Текущую работу Cloud.ru это не ограничивает, но развитие инфраструктуры требует более раннего планирования и заблаговременного формирования запаса мощностей, пояснил господин Лобоцкий.