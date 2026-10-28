В Кремле не получали сообщений о нарушении перемирия в Алешках

«Собственно, непосредственно сама гуманитарная операция будет завтра-послезавтра — на днях она будет, — сказал ИС «Вести» Дмитрий Песков. Будем надеяться, что она пройдет безопасно, что не будет никаких провокаций. И главное, что те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населенный пункт, смогут это сделать».