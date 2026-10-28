В Кремле не получали сообщений о нарушении перемирия в Алешках
Сообщений о нарушении гуманитарного перемирия в Алешках Херсонской области пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона расценивает это позитивно.
«Собственно, непосредственно сама гуманитарная операция будет завтра-послезавтра — на днях она будет, — сказал ИС «Вести» Дмитрий Песков. Будем надеяться, что она пройдет безопасно, что не будет никаких провокаций. И главное, что те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населенный пункт, смогут это сделать».
О временном прекращении огня в Алешках стало известно 23 октября. Режим тишины действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Для доставки помощи и эвакуации мирных жителей из Алешек разминируют маршруты. Гуманитарную операцию организовывают уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп.