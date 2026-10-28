Силуанов предложил Павла Кадочникова на пост первого замминистра финансов
Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов внес кандидатуру своего заместителя Павла Кадочникова на пост первого замглавы ведомства. Об этом министр сообщил «Интерфаксу».
«Он будет курировать бюджет и внебюджетные отношения»,— сказал глава Минфина. Антон Силуанов уточнил, что решение еще не принято, кандидатуру рассмотрит правительство.
Павел Кадочников работает заместителем министра финансов с 2020 года. Он курирует департаменты бюджетных отношений, бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, а также в сферах труда и социальной защиты.
Должность первого замминистра финансов до недавнего времени занимала Ирина Окладникова. В октябре президент Владимир Путин назначил ее вице-премьером — главой аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко.