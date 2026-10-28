ЦБ ограничит выдачу долгосрочных автокредитов

Согласно данным ЦБ, во втором квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более 7 лет пришлось 26% выдач, а на автокредиты сроком более 8 лет – 6%. На потребительские кредиты под залог автомобилей в третьем квартале 2026 года пришлось 47% выдач.