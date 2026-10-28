ЦБ ограничит выдачу долгосрочных автокредитов
Банк России с первого квартала 2027 года ужесточает условия выдачи автокредитов. Выдача целевых автокредитов более чем на 8 лет для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% будет запрещена (макропруденциальный лимит (МПЛ) установлен в размере 0%). Для потребительских кредитов под залог автотранспорта МПЛ устанавливается на уровне 1% (в настоящее время – 20%).
Согласно данным ЦБ, во втором квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более 7 лет пришлось 26% выдач, а на автокредиты сроком более 8 лет – 6%. На потребительские кредиты под залог автомобилей в третьем квартале 2026 года пришлось 47% выдач.
В ЦБ отметили, что значения МПЛ по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским кредитам, выданным под залог автомототранспортных средств, которые ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 80%), сохранены на уровне 1%.